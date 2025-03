Mistermovie.it - Mister Movie | Scarlet Witch: Niente “Avengers: Doomsday”! Parla Elizabeth Olsen

Leggi su Mistermovie.it

smentisce il ritorno di Wanda in "", chiarendo i piani futuri pernell'MCU.Wanda resta in disparte: il futuro è altrove?ha smentito le voci di un suo coinvolgimento in "". L'attrice, reduce dal set di "Panic Carefully" a Londra, è ora impegnata in un nuovo progetto televisivo per FX, intitolato "Seven Sisters". Questa dichiarazione mette a tacere le speculazioni dei fan, che speravano nel ritorno diin questo capitolo conclusivo della Multiverse Saga.L'assenza di Wanda è sorprendente, considerando il suo ruolo cruciale nell'esplorazione del multiverso. Il destino del personaggio, dopo gli eventi di "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", è rimasto volutamente ambiguo, alimentando le teorie sul suo ritorno.