Mister Movie | Saw XI perde la data di uscita The Strangers 2 prende il suo posto

L'attesissimo undicesimo capitolo della saga horror "Saw", identificato come "Saw XI", ha subito un inaspettato colpo di scena: la suadi, precedentemente fissata per il 26 settembre 2025, è stata ufficialmente rimossa dal calendario di programmazione. Questa decisione, giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan del franchise, alimenta le speculazioni sul futuro della serie e solleva interrogativi sulle motivazioni dietro tale cambiamento. Voci di disaccordo tra i produttori e la Lionsgate, per ragioni ancora avvolte nelo, sembrano essere alla base di questa brusca frenata.NuovaHorror in ArrivoAd occupare ilvacante lasciato da "Saw XI" sarà "The: Chapter 2", sequel del primo capitolo che ha debuttato nelle sale americane nel maggio 2024. La pellicola, pur non avendo convinto appieno la critica e i fan dei film originali, ha comunque incassato 48 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget stimato di 8.