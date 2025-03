Mistermovie.it - Mister Movie | Saw XI Cancellato ma il Gioco Non è Finito, Futuro Ancora Possibile?

Leggi su Mistermovie.it

Lionsgate ha ritirato "Saw XI" dalla programmazione, ma la saga potrebbe continuare.Il Ritorno di JigsawIncerto dopo cancellazione di Saw 11Nonostante la rimozione dalla data di uscita prevista, ildi "Saw XI" rimane incerto ma non del tutto precluso. L'undicesimo capitolo della saga horror, inizialmente previsto per settembre 2025, aveva subito un rinvio e recentemente si era parlato di uno "stallo" nel progetto.La decisione di Lionsgate, accompagnata da una dichiarazione enigmatica del pupazzo Billy, lascia intendere che la saga di Jigsaw potrebbe non essere giunta al termine. Gli sceneggiatori Patrick Melton e Marcus Dunstan avevano presentato una bozza di sceneggiatura nella primavera del 2024, senza però ricevere ulteriori aggiornamenti.Secondo Melton, il blocco del progetto sarebbe dovuto a dinamiche interne tra produttori e studio, più che a problemi creativi.