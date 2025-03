Mistermovie.it - Mister Movie | Nicholas Hoult: Da Nosferatu al Colpo di David Leitch!

Leggi su Mistermovie.it

L'attore, reduce dal set di "", si prepara per un nuovo progetto cinematografico. Sarà protagonista nel prossimo film d'azione a tema rapina diretto da, regista noto per la sua abilità nel creare sequenze adrenaliniche.Un Attore Eclettico per un Thriller CoinvolgenteDopo aver interpretato Thomas Hutter in "",si unisce al cast del film targato Amazon MGM Studios. I dettagli della trama sono top secret, ma la sceneggiatura è firmata da Mark Bianculli. Le riprese inizieranno questa estate, conanche nelle vesti di produttore.Questo nuovo ruolo rappresenta un'ulteriore sfida per, capace di spaziare tra generi diversi. Lo abbiamo visto in "Mad Max: Fury Road", nella saga degli X-Men e persino come zombie in "Warm Bodies" e "Renfield".