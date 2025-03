Mistermovie.it - Mister Movie | James Bond 26: Produzione Avviata! Il Futuro di 007 Prende Forma

Dopo ritardi e l'acquisizione da parte di Amazon, sembra che ladel prossimo film disia finalmente in corso. L'azienda ha preso il pieno controllo creativo della saga. Le novità promettono di plasmare ildell'agente segreto più famoso del mondo.Nuovo, Vecchie Tradizioni: Un Mix Perfetto?Amazon MGM ha acquisito il controllo completo sulladei futuri film di 007. Questo ha generato qualche preoccupazione tra i fan. Nonostante ciò, si prevede un budget di 250 milioni di sterline per il nuovo capitolo. La data di uscita stimata è entro la fine del 2027. Gli sceneggiatori sono al lavoro per recuperare rapidamente l'investimento.La ricerca del successore di Daniel Craig si è intensificata. Tra i nomi più chiacchierati figurano Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson eNorton.