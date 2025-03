Mistermovie.it - Mister Movie | Il prequel di The Boys Vought Rising dovrebbe prendere spunto da Fear The Walking Dead

Leggi su Mistermovie.it

L’universo di Thecontinua ad espandersi con un nuovo capitolo: "". La serie, ambientata nella New York degli anni '50, promette di portare sullo schermo una storia avvincente, ricca di azione e humor nero. I protagonisti saranno Aya Cash e Jensen Ackles, che riprenderanno i ruoli di Stormfront/Clarae Soldier Boy, alle prese con unioso omicidio."": ildi "The" prende forma con unioso omicidio negli anni '50Secondo quanto riportato da Variety nel marzo 2025, tra le new entry nel cast troviamo Will Hochman, un'aggiunta che accende la curiosità su quale sarà il suo ruolo in questa intricata vicenda. Mentre i dettagli sulla trama rimangono avvolti nelo, l’entusiasmo dei fan è alle stelle, complice il successo di Gen V, lo spin-off che ha già dimostrato quanto l’universo di "The" possa funzionare anche al di fuori della sua serie principale.