Mister Movie | Harry Potter John Lithgow nei panni di Silente un ruolo non così difficile?

, reduce dal successo di "Conclave" (2024), si prepara ad affrontare ildi Albusnella nuova serie TV ditargata HBO. L'attore ha espresso il suo pensiero riguardo al personaggio durante un'intervista, rivelando di non prevedere particolari difficoltà nell'interpretazione. Al momento,si sta immergendo nel mondo magico creato da J.K. Rowling, leggendo i romanzi per prepararsi al meglio per la parte.Il nuovodisaràParallelamente all'annuncio di, emergono indiscrezioni sul possibile casting di Paapa Essiedu e Janet McTeer nei ruoli chiave di Severus Piton e Minerva McGranitt. La serie, guidata dalla showrunner Francesca Gardiner e con Mark Mylod (Succession, The Menu) alla regia di diversi episodi, adatterà fedelmente un singolo romanzo per ogni stagione.