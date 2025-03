Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, dopo la Semifinale Shock Shaila Gatta in lacrime

Leggi su Mistermovie.it

Ladeldel 25 marzo 2025 ha scosso gli equilibri, regalando sorprese e momenti di alta tensione che hanno catturato l'attenzione del pubblico. L'eliminazione di, data per favorita, ha generato un'ondata di reazioni, dentro e fuori la casa più spiata d'Italia.Eliminazione: Gioia o Disperazione Nascosta?Nonostante un'apparente serenità mostrata in diretta, indiscrezioni rivelano un retroscena differente per, segnato da pianti e delusione per la sconfitta contro Helena Prestes. La situazione si sarebbe ulteriormente inasprita a causa di un acceso scambio di battute con alcune sostenitrici di Zeudi Di Palma.L'addio diha lasciato spazio alle strategie finali, con Chiara e Mariavittoria che si contendono l'ultimo posto disponibile.