Mister Movie | GF | Eliminazione Shock e Mistero Avvolge una Coppia

Il Grande Fratello si prepara alla finale, ma una inattesae un velo dio catturano l'attenzione. Addio Inatteso e Domande SospeseLa semifinale ha visto l'uscita a sorpresa di Giglio, eliminato tramite televoto flash. L'assenza di Yulia Bruschi ha sollevato dubbi.Giglio, uno dei personaggi più polarizzanti di questa edizione, è stato eliminato con un televoto flash durante la semifinale, una decisione che ha scosso sia i concorrenti che il pubblico. L'uscita di scena ha creato un'atmosfera ancora più tesa per un altro motivo: l'assenza in studio di Yulia Bruschi, con la quale Giglio aveva stretto un legame.La mancata presenza di Yulia ha generato interrogativi, soprattutto dopo le velate dichiarazioni di Alfonso Signorini. Il conduttore ha lasciato intendere l'esistenza di questioni delicate, preferendo rimandare chiarimenti a un confronto privato tra i due ex concorrenti.