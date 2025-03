Mistermovie.it - Mister Movie | Futuro TV in Mediaset di Myrta Merlino sarà a Forum?

è tornata a Pomeriggio Cinque dopo una breve assenza, ma il suorimane incerto. Indiscrezioni suggeriscono un possibile cambio di rotta per la conduttrice.Retroscena e Speculazioni suldella ConduttriceIl destino professionale disembra essere al centro di intense speculazioni. Oltre all'ipotesi di un passaggio a Rete 4 con un talk show politico, si fa strada un'indiscrezione rivelata dall'esperta di gossip Deianira Marzano: lastarebbe valutando la conduzione di, attualmente nelle mani di Barbara Palombelli. Questa mossa sarebbe vista come un'alternativa più tranquilla rispetto a Pomeriggio Cinque.Le voci su un possibile avvicendamento ahanno ovviamente generato reazioni. Si vocifera che Barbara Palombelli non abbia accolto positivamente l'idea di cedere il testimone, considerando il successo che ha riscosso negli anni alla guida del programma.