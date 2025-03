Mistermovie.it - Mister Movie | From 4 iniziano le Riprese, Ritorno Infernale Imminente?

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa per la quarta stagione di "" si fa sempre più febbrile. I fan del thriller horror prodotto da MGM+ possono segnare sul calendario l'estate del 2025 come periodo di inizio dellein Nuova Scozia.i e Orrori: Quando Rivivremo l'Incubo di?Nonostante le speranze di unanticipato nel 2025, sembra più probabile che la nuova stagione arrivi sugli schermi all'inizio del 2026. Lepreviste per l'estate del 2025 si allineano ai tempi di produzione delle stagioni precedenti, che hanno visto un intervallo di poco più di un anno tra una stagione e l'altra.La trama della quarta stagione rimane avvolta nelo, ma è certo che continuerà ad approfondire gli enigmi che perseguitano la città senza via di fuga. Il finale della terza stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, soprattutto con l'apparizione dell'Uomo in Giallo e il tragico destino di Jim.