Mister Movie | Dragon Ball Evolution | Un Fallimento Storico Secondo Torishima

Il leggendario editore di "", Federico Kazuhiko, non ha risparmiato critiche al film del 2009, "". Lo ha definito il peggior errore nella storia di Weekly Shonen Jump. Le sue parole, pronunciate nel podcast KosoKoso, gettano luce sulle dinamiche dietro il disastro cinematografico.Mancanza di Controllo Creativo: La Radice del Problemaha evidenziato come la Shueisha non avesse investito a sufficienza per ottenere i diritti sul prodotto finale. Questa mancanza di controllo ha impedito di influenzare la sceneggiatura. L'editore spera che la lezione sia servita per il futuro, soprattutto in vista del parco a tema di "" in Arabia Saudita.L'insuccesso del film, paradossalmente, ha portato Akira Toriyama a riavvicinarsi al suo franchise di successo con "Z: La Battaglia degli Dei" nel 2013.