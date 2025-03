Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Verity, il Psico-Thriller di Colleen Hoover al Cinema nel 2026

Amazon MGM Studios ha annunciato l'attesissimadiper "", adattamentotografico del bestseller di. Il film, diretto da Michael Showalter, arriverà nelle sale il 15 maggio.Unlogico che sfida i blockbusterLa scelta di questa, secondo indiscrezioni, è strategica: "" si propone come alternativa ai grandi franchise innello stesso periodo, offrendo un'opzione diversa al pubblico.Il cast di "" è stellare: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova e Brady Wagner daranno vita ai personaggi creati da. La trama ruota attorno a Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà incaricata di fare da ghostwriter per la celebreCrawford in circostanzeiose. La scoperta di inquietanti note autobiografiche trasformerà il suo compito in un incubo, spingendola a confrontarsi con segreti familiari letali e a confondere i confini tra finzione e realtà, intrecciandosi pericolosamente con Jeremy, il marito di