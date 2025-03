Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Era Glaciale 6: Una Trama “Sentimentale” in Arrivo

Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Disney, trapelano le prime indiscrezioni su "L'Era6". John Leguizamo, voce storica dell'amato bradipo Sid, ha rivelato nuovi dettagli sulladel sesto capitolo, promettendo una storia che toccherà le corde emotive del pubblico. Il film vedrà il ritorno delle voci storiche del franchise.Era, Un Viaggioper Tutta la FamigliaLeguizamo ha anticipato che il nuovo film avrà un taglio "" e "splendido", pensato per coinvolgere intere famiglie. Un'esperienza che unirà nonni, genitori e nipoti, in un percorso emozionante. Oltre a Leguizamo, anche Ray Romano (Manny), Denis Leary (Diego) e Queen Latifah (Ellie) torneranno a dare voce ai loro personaggi iconici. Simon Pegg riprenderà il ruolo della donnola Buck, già vista in precedenti avventure.