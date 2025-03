Mistermovie.it - Mister Movie | Cos’ha detto Shaila Gatta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

oltre sei mesi di permanenza nella casa delha dovuto lasciare il reality. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ottenuto solo il 16,4% delle preferenze, venendo sconfitta da Helena (52,22%) e Chiara (31,38%) nel televoto.Le prime dichiarazioni dil'eliminazioneSubitola puntata in diretta su Canale 5,si è fermata in studio per rilasciare le sue prime dichiarazioni. Con un mix di emozione e sollievo, ha rivolto un pensiero speciale ai suoi genitori e a Lorenzo Spolverato, il concorrente con cui ha condiviso gran parte del suo percorso nel reality.“Che dire, sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più,” ha dichiarato, sottolineando di sentirsi comunque soddisfatta della sua esperienza.