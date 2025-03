Mistermovie.it - Mister Movie | Cime Tempestose, critiche a Margot Robbie dopo le prime immagini

L'annuncio del cast per la nuova trasposizione cinematografica di "" ha generato un'ondata di reazioni contrastanti tra gli amanti del romanzo di Emily Brontë e gli appassionati di cinema. La scelta di, celebre per il suo ruolo in "Barbie", per interpretare l'iconica Cathy Linton, ha innescato un acceso dibattito, con molti che esprimono seri dubbi sulla sua adeguatezza per la parte. Elordi e: Una Scelta di Casting ContestataLetrapelate dal set hanno alimentato le, con numerosi fan che lamentano come, attualmente impegnata sotto la direzione di Emerald Fennell, appaia "troppo matura" per incarnare Cathy, personaggio che nel romanzo muore in giovane età. Oltre all'età, sono state sollevate perplessità sull'aderenza dell'aspetto fisico dell'attrice alla descrizione del personaggio nel libro.