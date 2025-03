Mistermovie.it - Mister Movie | Chi va in Finale Grande Fratello: Ultimi Sondaggi Infiammano il Televoto!

L'attesa per ladel18 è palpabile, con i pronostici che si fanno sempre più serrati in vista dell'ultima puntata. Il pubblico è chiamato ad esprimere la propria preferenza, decidendo chi tra Maria Vittoria Minghetti e Chiara Cainelli merita l'ultimo posto disponibile per la finalissima. Duello: Chi Conquisterà l'Ultimo Posto?La competizione si accende mentre ci avviciniamo alla serata conclusiva, dove scopriremo se la dottoressa Minghetti raggiungerà Jessica, Zeudi, Lorenzo e la Prestes nella corsa al montepremi. L'esito è incerto e dipenderà unicamente dal voto popolare. Secondo le ultime indiscrezioni Minghetti si attesta al 51% di poco più sopra alla Cainelli. Il verdetto, svelato da Alfonso Signorini durante la diretta del 31 marzo 2025 su Canale 5, decreterà il quinto finalista.