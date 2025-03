Mistermovie.it - Mister Movie | Bosch: Legacy 3, Svelati i Titoli degli ultimi Episodi della terza e ultima stagione

L’attesa per gli appassionati dista per terminare: la, che segnerà la conclusioneserie, debutta questa settimana su Prime Video. Dopo mesi di speculazioni e una campagna di protesta da parte dei fan, glisono finalmente pronti per essere rilasciati.Il ritorno di Harrye la lotta per salvare la serieLa cancellazione improvvisa dida parte di Amazon ha scatenato una forte reazione tra i fan, con quasi 30.000 firme raccolte per chiedere il salvataggio dello show. Questa mobilitazione ha messo in ombra la promozione ufficialeserie, dimostrando quanto il pubblico sia affezionato a Harry.Anche Titus Welliver, interprete del protagonista, ha espresso il suo disappunto per la fine anticipata dello show, suggerendo che questa potrebbe non essere davvero l’apparizione del personaggio.