Miss Mamma italiana entra a Rebibbia, sfilano le detenute

va in carcere. Nella sala consiliare del Comune di Bellaria Igea Marina, la località che da anni ospita le fasi finali di, il cesenate Paolo Teti patron del concorso nazionalegiunto alla sua 32° edizione, ha presentato una selezione unical concorso “”. Lunedì 31 marzo, infatti per la prima volta al mondo – affermano i promotori – un concorso di bellezza e simpatia, varcherà le soglie di un istituto di pena, per una tappa riservata a 16 mammenel carcere femminile di, il carcere femminile romano più grande d’Europa, con le sue oltre trecento donne recluse. L’iniziativa, denominata "Cuore di", si svolgerà nel teatro del carcere di. Sarà sicuramente una giornata ricca di emozioni e di sorrisi, le 16 partecipanti, faranno due uscite in passerella, una con abito elegante (gli abiti e le scarpe saranno portati dall’organizzazione) ed una in abito sportivo casual.