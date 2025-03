Juventusnews24.com - Miretti lascia il ritiro dell’Italia U21: il centrocampista salta il ritorno allo Stadium? Le condizioni in vista di Juve Genoa

di RedazionentusNews24ilU21: tutti i dettagli sulledelindiSi scalda l’ambiente indicon i bianconeri che hanno iniziato a preparare la sfida di Serie A. Si osserva quanto sta accadendo nell’ambiente rossoblù per ledel bianconero in prestito Fabio.A causa di un problema fisico ha dovutore in anticipo ilcon l’Italia U21 ma le suenon sembrano destare preoccupazioni e dovrebbe esserci regolarmente per il.Leggi suntusnews24.com