Thesocialpost.it - Mina vive in una città italiana, il conduttore se lo lascia sfuggire: ecco dove

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi la Tigre di Cremona compie 85 anni. Nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, dall’agosto del 1978non compare più in pubblico. La cantante, tra le più apprezzate a livello internazionale, ha deciso di non farsi più vedere dai suoi fan. Un ritiro dalle scene arrivato quando l’artista era all’apice della popolarità. Di recente il figlio di, Massimiliano Pani, ha spiegato le ragioni dell’addio. Non solo, in una puntata de “La volta buona” un ospite ha svelatoabiterebbe oggi. Altro che estero, in studio da Caterina Balivo è venuto fuori un interessante retroscena. In un’intervista a Robinson di «Repubblica», Massimiliano Pani, figlio della cantante, produttore musicale e responsabile dell’etichetta PDU, su cui escono gli album della madre, a proposito della carriera e dell’addio didalle scene ha detto: “Era stufa di essere inseguita ovunque con tutti sempre addosso.