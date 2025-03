Lapresse.it - Mina, la musa senza tempo compie 85 anni

Da quasi mezzo secolo non appare in pubblico, non rilascia interviste, non si esibisce dal vivo. Eppure resta una delle presenze più forti e riconoscibili della musica italiana. Un’asche è diventata stile, coerenza, identità.85Anna Mazzini, meglio nota con il nome d’arte.Nata a Busto Arsizio nel 1940, si trasferisce a trea Cremona, la città che le darà il soprannome di ‘Tigre‘. Ragazza solitaria e irrequieta che fatica ad opporsi ai genitori che la vorrebbero impegnata con la scuola e non credono in questa sua ‘follia’ della musica, ma il debutto diavverrà comunque, alla fine degli’50, con la band i Solitari, ed è il 1959 l’anno della svolta, con ‘Tintarella di luna’ che dà il la ad una carrierainterruzioni.’60Oltre 150 milioni di dischi vendutiOltre 1.