Mina compie 85 anni | le foto di una carriera costellata di successi

Alcune immagini delladi, una delle voci più iconiche della musica italiana che85. L’artista non appare in pubblico da quasi mezzo secolo, non rilascia interviste né si esibisce dal vivo, ma la sua assenza è diventata un simbolo di stile e coerenza.Nata a Busto Arsizio nel 1940 e cresciuta a Cremona, dove ottiene il soprannome di ‘Tigre’,inizia la suamusicale alla fine degli’50 con la band i Solitari, ottenendo un grande successo nel 1959 con il brano “Tintarella di luna”. Nonostante le difficoltà iniziali con i genitori, che non credevano nella sua passione per la musica, la suaè stata ininterrotta e straordinaria.