Miley Cyrus, svelate la cover del nuovo album "Something Beautiful" e data di uscita

Dopo i rumours circolanti negli ultimi giorni e gli indizi avvistati dai fan di, arriva l’ufficialità: uscirà il 30 maggio, l’attesissimo, che arriverà a due anni di distanza da Endless Summer Vacation.Il nono lavoro in studio della popstar sarà composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessae da Shawn Everett. L’, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear e Vinile Translucent Red. Nell’artwork dell’, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto. Nelle scorse settimane l’artista aveva lasciato presagire al suo imminente coming back, come quando aveva azzerato i social che venivano aggiornati insieme al sito ufficiale con una nuova foto profilo raffigurante la sua silhouette.