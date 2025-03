361magazine.com - Miley Cyrus: in arrivo il nuovo album “Something Beautiful” il 30 maggio

Ildisco dell’artistaL’attesa è finita: il 30uscirà(Columbia/Sony Music), ildi, una delle artiste più iconiche e influenti della cultura pop mondiale.Disponibile da oggi in pre-order (LINK),sarà distribuito in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). L’include 13 tracce inedite, prodotte dalla stessainsieme a Shawn Everett.L’artwork del disco, firmato dal fotografo Glen Luchford, ritraein un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, in perfetta sintonia con l’estetica audace e la narrazione visiva del progetto.Leggi anche: Il ritorno di: cosa bolle in pentola: una carriera da recordCon oltre 213 milioni di follower su Instagram,è una delle protagoniste assolute della scena musicale contemporanea.