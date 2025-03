Lettera43.it - Milei ha ordinato la declassificazione dei documenti sui nazisti rifugiatisi in Argentina

L’declassificherà la documentazione sui criminaliche cercarono rifugio nel Paese dopo la Seconda Guerra mondiale. Lo ha confermato il capo di gabinetto dei ministri Guillermo Francos, spiegando che la decisione del governo risponde alla richiesta fatta dal senatore Usa e fedelissimo di Donald Trump, Steve Daines, al presidente Javier. Come scrive il quotidiano La Nacion, Francos ha aggiunto che è statoin persona a ordinare di rendere pubblici iconservati in ogni agenzia statale affinché sia fatta piena luce visto che «non c’è alcun motivo di nascondere queste informazioni».Circa 10 milafuggirono ine in altri Paesi dopo la Seconda Guerra mondialeA fine febbraio,aveva assicurato al Centro Simon Wiesenthal piena collaborazione nel fornire l’accesso airelativi al finanziamento delle cosiddette ratlines, le vie di fuga attraverso le quali ilasciarono l’Europa.