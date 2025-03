Liberoquotidiano.it - Milano-Sanremo, la "classica" in bici fa il pieno su Rai 2: ecco le cifre

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Continua il momento d'oro del nostro sport. Gli investitori pubblicitari segnalano che, dopo tennis, sci, rugby, atletica, anche il ciclismo sta vivendo una fase di consenso popolare che non si vedeva da tempo. Vero è che sabato pomeriggio la, che in passato vide affermarsi campioni azzurri come Bugno, Cipollini, Nibali, Moser, Coppie Bartali, è stata vinta dall'olandese Mathieu van der Poel, ma il piemontese Filippo Ganna ha dato battaglia fino all'ultimo metro conquistando un prestigioso secondo posto. L'acquisita centralità di tutto il sistema sportivo italiano si riverbera anche su manifestazioni in cui i nostri concorrenti non arrivano primi. È molto cambiata anche la narrazione delle due ruote, lo denotano i picchi della gara che han toccato il 15% di share quando Pogacar ha attaccato sulla Cipressa e sul Poggio e nello sprint finale.