Ilgiorno.it - Milano: il 90% degli edifici costruiti prima del 1990 richiede ristrutturazione urgente

Leggi su Ilgiorno.it

Alla lunga storia dirisale uno su dieci tra quelli che oggi compongono il panorama cittadino, mentre durante il boom edilizio del dopoguerra è nata oltre una struttura su tre. Emerge nello studio di RINA Prime Value Services, società parte del Gruppo RINA specializzata nell’assistere operatori del mercato pubblico e privato. Nello specifico, circa il 10% del patrimonio edilizio diè stato costruitodel 1900.del centro storico, che spaziano dal Medioevo fino al Rinascimento e al Barocco. Circa il 30% è stato invece costruito tra il 1900 e il 1950. Questa fase comprende il periodo di espansione economica e industriale della città, con quartieri sviluppati in stile Liberty e Art déco. Circa il 35%risale al periodo tra il 1951 e il 1970 (grandi complessi residenziali in cemento armato, spesso nelle aree periferiche).