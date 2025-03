Ilgiorno.it - Milano: destinazione top per investitori nel lusso secondo Barnes City Index

laitaliana più ambita dagliinternazionali che guardano al settore immobiliare delil ““, il capoluogo lombardo si posiziona primo in Italia e al quinto posto nella classifica internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco. L’indagine è stata presentata oggi nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di, che arriva per la prima volta ain corso Magenta. "è oggi una delle città più dinamiche d’Europa, una capitale del design e della moda che attraeinternazionali – ha commentato Thibault de Saint Vincent, presidente di–. Con l’apertura della sede in corso Magenta intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale ma soprattutto avviare un nuovo percorso di crescita in Italia, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di immobili di prestigio in questo paese e garantire un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza.