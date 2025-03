Milano 445 milioni di euro in meno a bilancio L’assessore Conte | Inevitabili i tagli al welfare

Ilgiorno.it - Milano, 44,5 milioni di euro in meno a bilancio. L’assessore Conte: “Inevitabili i tagli al welfare”

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 marzo 2025 - Il Consiglio comunale diha approvato nella seduta di ieri una variazione aldi previsione 2025-2027 per 44,5di. Con questo provvedimento Palazzo Marino stanzia le risorse per il contributo alla finanza pubblica chiesto per quest'anno e per i prossimi due dalla legge finanziaria varata dal Parlamento lo scorso dicembre. EMMANUELASSESSORE AMBIENTE COMUNETre tranche Con la delibera, presentata all'aula dall'assessore al, Demanio e Piano Straordinario Casa, Emmanuel, il Comune difinanzia il contributo con 8,9diper il 2025, 17,8per il 2026 e 2027. Le risorse, prelevate dalle entrate correnti derivanti dall'addizionale comunale Irpef, confluiranno secondo le prescrizioni della legge finanziaria in un fondo di accantonamento in conto capitale, da cui l'amministrazione comunale potrà attingere limitatamente, ovvero solo a distanza di un anno e per finanziare nuove opere pubbliche.