Milan, suona l'allarme Gimenez: cosa sta succedendo e gelo Conceicao

Brutte notizie in casain merito alle condizioni di fisiche di. L’attaccante messicano, infatti, non ha ancora recuperato dal recente acciacco fisico e potrebbe saltare la prossima sfida della 30^ giornata contro il Napoli. Ansiae occhio alle ultimissimepotrebbe alzare bandiera bianca in vista dell’imminente sfida della 30^ giornata di Serie A contro il Napoli. Condizioni fisiche da valutare nelle prossime ore, ma la sensazione è che, in totale accordo con lo staff medico rossonero, prenderanno la decisione definitiva solamente dopo l’ultimo test di rifinitura dei prossimi giorni. L’ex Feyenoord proseguirà il suo piano di recupero lavorando parzialmente in gruppo: l’obiettivo sarà quello di rispondere presente in vista della supersfida contro gli azzurri di Antonio Conte.