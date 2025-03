Tvplay.it - Milan, colpaccio dalla Premier! Conceiçao può esultare

Leggi su Tvplay.it

I rossoneri pronti a portarlo in Italia, sarebbe un colpo straordinario: cifre e formula.Ildi Sergio Coneciçao arranca come non mai: al nono posto in Serie A, a sei puntizona Champions dopo 29 giornate. Un piazzamento così basso non si vedeva da un decennio, e la strada per risalire sembra tutta in salita. I rossoneri faticano a trovare gol con continuità, affidandosi quasi solo agli spunti dei singoli. Uno di questi è senza dubbio Christian Pulisic, che quest’anno ha già messo a segno 15 reti e 9 assist tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana.può(LaPresse) tvplay.itArrivato dal Chelsea per 22 milioni di euro nel 2023 dopo un periodo inglese da dimenticare, il classe 1998 statunitense sta vivendo una seconda giovinezza in Italia.