Sport.quotidiano.net - Milan, colloquio tra Furlani e Paratici: l'ex Juve in pole per il ruolo di direttore sportivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 25 marzo 2025 –tra Giorgioe Fabionelle scorse ore. L'ex dirigente di Sampdoria,ntus e Tottenham, squalificato fino a luglio per il caso plusvalenze, è inposition per ildi nuovodei rossoneri. E, dopo aver incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic nelle scorse settimane, ora ha parlato anche con l'ad del Diavolo, riferisce Sky Sport.non è l'unico candidato. Negli incontri a Londra con il numero uno di RedBird e il suo senior advisor erano stati convocati anche Igli Tare (e l'ex Lazio è ancora in corsa) e Andrea Berta, in passato all'Atletico Madrid ma promesso sposo dell'Arsenal. La decisione spetterà comunque a, che a sua volta era volato a New York per una riunione programmatica con Cardinale.