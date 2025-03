Serieanews.com - Milan-Chevalier, c’è un intoppo: un ex rivale complica tutto

Leggi su Serieanews.com

Ilriflette sul dopo-Maignan:nel mirino, ma un exsi intromette e cambia le carte in tavola, c’è un: un ex(Foto: LaPresse) – serieanews.comIl futuro della porta delè un affare tutt’altro che chiuso. Una di quelle questioni che possono indirizzare un’intera stagione, o forse un ciclo intero.Il nodo principale, oggi, si chiama Mike Maignan: il portiere francese, dopo due stagioni ad altissimi livelli, sembra aver perso quella continuità che lo aveva reso un punto fermo in rossonero. E il tema del rinnovo, in questo momento, èmeno che una formalità.Le trattative per prolungare il contratto, in scadenza nel 2026, vanno avanti da mesi. Ma l’accordo, per ora, non si è sbloccato. Le prestazioni non sempre convincenti di Maignan in questa stagione hanno alimentato i dubbi sul suo futuro.