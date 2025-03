Migranti Piantedosi Lavorare a livello Ue per aumentare rimpatri

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteoha incontrato oggi al Viminale il Ministro per l’Immigrazione e l’Integrazione della Danimarca Kaare Dybvad Bek.“Pieno sostegno – ha dichiarato– alla prossima presidenza di turno danese della UE, prevista nella seconda parte del 2025?. “La strada da percorrere – continua il titolare del Viminale – è quella tracciata nella lettera, di cui la Danimarca è stata uno dei principali promotori, che abbiamo indirizzato insieme ad altri 13 Stati Membri alla Commissione europea. In questo senso dovremmo creare le condizioni giuridiche e operative affinché sia possibile effettuareanche in Paesi terzi vicini a quelli di origine degli immigrati, ma ancheper la creazione di veri e propri hub per iin Paesi terzi”.