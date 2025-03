Puntomagazine.it - Micillo: Chi non è in carica non può lasciare dichiarazioni a nome e per conto del Movimento 5 Stelle

L’ Aut Aut di, coordinatore M5S per la Regione Campania. Il monito a chi si lancia in fughe in avanti(M5S) – “Le regole delvietano a chi non è più inl’organizzare eventi o rie perdelstesso”, così ha esordito in una nota il Coordinatore M5S per la Regione Campania, Salvatore. “Tali comportamenti non autorizzati rischiano di compromettere l’immagine e la credibilità delgenerando confusione tra i cittadini e gli elettori”, sottolinea l’esponente M5S. “Ilcontinuerà a vigilare affinché ogni attività sia condotta nel pieno rispetto delle regole e dei valori che ci contraddistinguono da sempre”, rimarca. Poi interviene sulle elezioni amministrative a Giuglian: “Per quanto riguarda invece le amministrative a Giugliano, come abbiamo già ribadito, Ilè da sempre un punto di riferimento per i cittadini, e ora più che mai siamo determinati a portare avanti un percorso di dialogo diretto e continuo con il territorio.