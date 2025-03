Miami Open 2025 Berrettini batte Bergs in due set | l’Azzurro vola agli ottavi

Leggi su Ilfaroonline.it

Matteodel Masters 1000 di. Il 28enne romano, n.30 al mondo, ha battuto al terzo turno il25enne belga Zizou(numero 51) con un doppio 6-4.Il prossimo avversario delsarà il 26enne australiano Alex De Minaur (numero 11), che ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca.(Fonte Adnkronos)Foto X @atptour – da supertennis.tvilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.