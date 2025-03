Game-experience.it - Metroid Prime 4: Beyond non sarà presente al Nintendo Direct di Nintendo Switch 2, per un leaker

I fan dipotrebbero essere costretti ad attendere più tempo del previsto: secondo il notoExtas1s, l’attesissimo quarto capitolo della serie della Grande N non farà parte del prossimodedicato a2. L’evento, previsto per il 2 aprile 2025,un momento chiave per scoprire cosa riserva il futuro della piattaforma, ma chi sperava di vedere aggiornamenti sul titolo con protagonista Samus Aran ed atteso da anni potrebbe di conseguenza rimanere deluso.Stando a quanto riportato, ilha ricevuto conferma dalle sue fonti che il gioco nonnella scaletta dell’evento. Tuttavia, non ci sono informazioni precise sul motivo di questa assenza: non è chiaro se4 sia stato rinviato oltre il 2025 o sestia semplicemente aspettando il momento giusto per rivelarne di più.