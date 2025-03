Romadailynews.it - Meteo Roma, mercoledì 26 marzo 2025: nubi al mattino, piogge nel pomeriggio

– Instabilità in aumento su tutta la regione Lazio. Peggiora nelcon rovesci sparsi e neve in Appennino.– Giornata dal doppio volto quella di domani,26, nella Capitale e nel resto del Lazio. La mattina sarà caratterizzata da tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi e ampie schiarite. Tuttavia, l’instabilità aumenterà nelle ore centrali e pomeridiane, quando saranno possibilisparse o brevi acquazzoni, soprattutto nelle zone interne e montuose.A, la situazione si manterrà relativamente tranquilla fino al primo, conalternate a sprazzi di sole. Nel corso della giornata è previsto un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di fenomeni locali. In serata tornerà un tempo più stabile, con cieli nuvolosi ma senza precipitazioni.