Meteo imprevedibile? 5 look anti pioggia, pronti a tutto

La primavera: giornate più lunghe, aria tiepida e improvvise piogge sempre dietro l’angolo. Per navigare tra gli acquazzoni e le pozzanghere senza perdere un grammo di stile, è fondamentale essere equipaggiati con outfitdipunto. Dalle giacche impermeabili più cool ai robusti stivali di gomma che sfidano l’umidità, assicurarsi eleganza e comodità nella stagione dellaè possibile. Ecco come vestirsi quando piove questa primavera. Dall’alba al tramonto, sfruttando capi che non si credeva fossero così versatili. Le migliori soluzioni per affrontare i rovesci primaverili, trasformando le necessità pratiche in veri e propri statement di moda.Elegante nonostante laIn una giornata di primavera con lievi piogge, il trench classico in color beige si rivela una scelta intramontabile.