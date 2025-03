Bergamonews.it - Metalmeccanici, manca ancora il rinnovo del contratto: altro sciopero di 8 ore con corteo a Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

Continua la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori: venerdì 28 marzo è in programma il terzo pacchetto dida 8 ore dall’avvio della trattativa per ildelnazionale.Aè previsto uncon partenza da Piazza Pontida e arrivo in Piazza Dante. Il concentramento è fissato alle ore 9.30, la partenza alle ore 10.00. In chiusura, sono previsti gli interventi delle segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.“Ilnazionale è scaduto da fine 2023 – dichiarano i sindacati – Dopo la presentazione della piattaforma unitaria, Federmeccanica e Assistal non hannoaperto il confronto, ignorando le richieste di chi lavora. Al centro della mobilitazione ci sono salario, orario, diritti, salute e sicurezza: serve unche migliori le condizioni nei luoghi di lavoro, in un contesto segnato dall’inflazione e dalla continua perdita del potere d’acquisto, dall’aumento dei carichi e dalla precarietà.