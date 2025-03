Quotidiano.net - Meta AI arriva in Italia ed Europa: ecco come usarlo su WhatsApp, Facebook e Instagram

Leggi su Quotidiano.net

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella nostra vita quotidiana, e ora tocca anche all’accogliere una novità importante:AI, l’assistente digitale sviluppato da, la società che controlla, è finalmente disponibile nel nostro Paese e in tutta l’Unione Europea. Dopo un’attesa durata quasi un anno, dovuta a questioni legate alla privacy e alle normative europee, questa tecnologia promette di rendere più semplice e divertente l’uso delle app che milioni di persone utilizzano ogni giorno. Ma cosa è esattamenteAI?possiamo? E cosa cambierà nelle nostre chat e nei nostri social? Scopriamolo insieme in questo articolo, scritto in modo semplice per essere alla portata di tutti. Cos’èAI e perché ci ha messo tanto adre inAI è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, un po’ChatGPT o Google Gemini, ma pensato apposta per integrarsi nelle app die Messenger.