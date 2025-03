Ilrestodelcarlino.it - Merzario si racconta alla Biella

Appuntamento con la storia del motorsport al Ristorante Da Vinicio, noto locale geminiano, dove il Circolo dellaha organizzato una serata in compagnia di Arturo, campione automobilistico a 360 gradi, ex pilota Ferrari, Abarth ed Alfa Romeo. Ad accogliere il driver comasco e a fare gli onori di casa, ci hanno pensato Matteo Panini, presidente del Circolo della, e Renzo Raimondi, membro del consiglio del sodalizio geminiano che per l’occasione ha fatto parcheggiare all’interno del noto ristorante un’Austin Metro da corsa della sua collezione con la quale lo stessoha disputato tre gare nel 1984 del monomarca in pista Austin Rover MG Metro Challenge. "Con Arturosiamo amici di lunga data - ha spiegato Renzo Raimondi - abbiamo anche condiviso l’esperienza del monomarca Austin Rover Metro Challenge, usando anche la stessa macchina e sfidandondoci.