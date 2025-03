Spazionapoli.it - Meret, il rinnovo è formalità: quando ci sarà l’annuncio

Alex, così come ammesso dallo stesso procuratore, è ormai a un passo dal rinnovare con il Napoli: arrivano novità circa i tempi legati alufficiale.Tutto sembra essere ormai derubricato a una mera questione di tempo. Un’attesa che è partita già mesi fa e che ora, finalmente, potrebbe arrivare al capolinea; con non poche difficoltà, tra Alexe la SSC Napoli c’è tutto per pensare di accogliere quanto primaufficiale delle parti in causa. Anche lo stesso agente dell’estremo difensore ex Udinese e SPAL, Federico Pastorello, ha di recente confermato che è tutto definito per il prolungamento di contratto.Maarriverà il comunicato definitivo da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis? A dare ulteriori conferme è stato anche il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, secondo cui l’accordo è in via di definizione.