Meret e il volo nella storia: rinnovo fino al 2027, sarà il portiere dei record del Napoli

e ilalildeidel">Unche vale la. Alexsi prepara a firmare ildi contratto con ilale, come riporta Il Mattino di, l’accordo è ormai totale. «Ci siamo», ha annunciato trionfante il suo agente Federico Pastorello, dopo mesi di trattative dense di riflessioni, dubbi e possibili vie d’uscita. Ma Alex ha scelto: resterà ancora a. E lo farà da protagonista.Dal 2018 ad oggi, 204 presenze in maglia azzurra. Numeri che lo proiettano nel gotha dei grandi numeri uno delladel club. E con altri due anni pieni davanti a sé (senza opzioni o clausole),punta dritto aidi presenze detenuti da leggende come Sentimenti II e Luciano Castellini.Sobrietà, scelte chiare e fedeltà assolutaha fatto una scelta di cuore.