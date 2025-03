Lanazione.it - Mercoledì 26 marzo alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo “Paolo sorrentino vieni devo dirti una cosa”, di e con Giuseppe Scoditti

Arezzo, 252025 – Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatro Dovizi di Bibbiena, curata da Fondazione ToscanaOnlus e Nata Teatro.26ore 21.00 va inlouna”, di e con, giovane talento del collettivo “Contenuti Zero”, regia di Gabriele Gerets Albanese. Con meravigliosa libertà, leggerezza espressiva e ironia,offre unodivertente e intelligente, sui paradossi di oggi, sulla forza dei sogni e sulla difficoltà di realizzarli. "Nel 2018 ho fatto un provino per un film di– spiega– E non sono stato preso. Adesso vorrei dire delle cose a. Tutto quello che non gli ho detto dopo quel no. Questonasce esclusivamente per questo motivo.