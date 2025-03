Rompipallone.it - Mercato Juventus, svanisce l’obiettivo: il Barcellona beffa i bianconeri

Leggi su Rompipallone.it

Uno degli obiettivi didellaper la prossima stagione sembra essere ad un passo da un altro club.Giorni particolari in casa, con l’arrivo di Igor Tudor nella serata di domenica e gli allenamenti agli ordini del nuovo tecnico. Una situazione abbastanza inedita per il mondo bianconero e che nessuno si sarebbe aspettato ad inizio stagione, nonostante comunque i molti dubbi che circondavano giocatori e allenatore.Ciò che è certo è che la Vecchia Signora dovrà cercare di conquistare più punti possibili fino a maggio. La meta, infatti, è ben chiara:per prima cosa sarà necessario occupare quel fondamentale quarto posto che è da sempreminimo. Poi ci vorrà una piccola rivoluzione della squadra, tra conferme, prestiti e cessioni.Il piano della società per il prossimo annoUna piccola rivoluzione dicevamo.