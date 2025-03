Juventusnews24.com - Mercato Juventus, si complica il possibile colpo a zero: un top club è in pole per la firma a giugno. Novità sull’obiettivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, Barcellona inper ilJonathan Tah: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamentiSiila parametroJonathan Tah per il calcioJuve. Il Barcellona sarebbe inposition per la sua, ma non è l’unicointeressato al Nazionale tedesco. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, anche Liverpool e Tottenham starebbero monitorando il difensore in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen. I bianconeri sono sempre più sullo sfondo.Leggi sunews24.com