Lanazione.it - Mercato coperto di Avenza, saltano i sigilli e tornano bivacco e degrado

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 25 marzo 2025 – L’occupazione abusiva dell’exdisembrava un capitolo chiuso. E invece in questi giorni qualcuno è di nuovo entrato. A neppure un mese dall’operazione con cui l’amministrazione comunale ha sigillato tutte le entrate della struttura abbandonata, in questi giorni qualcuno ha rotto i vetri del piano terra per una nuova occupazione abusiva. Un’altra entrata è stata creata nella zona retrostante, eliminando una parte di pannello vetrato. Questo alloggio di fortuna viene usato dai numerosi stranieri comee dormitorio di fortuna. Ad accorgersi che qualcuno ha rotto le vetrate e si è di nuovo insediato all’interno dell’exsono stati i commercianti e residenti della zona. Dopo che l’amministrazione aveva sigillato le entrate l’assessore Elena Guadagni e la vicesindaca Roberta Crudeli pensavano di aver chiuso la partita, ma al contrario i residenti abusivi dopo aver cercato di sfondare i locali a piano terra della ex palazzina Cat di via Giovn Pietro, hanno deciso di riprendersi lo stabile dell’ex