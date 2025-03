Mercato auto Europa a febbraio immatricolazioni a -31% Bene le ibride non ricaricabili in crescita le EV

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, a febbraio immatricolazioni a -3,1%. Bene le ibride non ricaricabili, in crescita le EV

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

calano leinOccidentale (UE+EFTA+UK): sono state registrate 963.540vetture, con una contrazione su2024 del 3,1%. La battuta d’arresto è ancora più grave (-16,2%) se confrontata ai livelli ante-crisi da pandemia. Sicché i risultati del primo bimestre sono in passivo: 1.959.580, con un calo del 2,6% sullo stesso periodo del 2024 (e di ben il 17,5% sul livello ante-pandemia). La frenata interessa quasi tutti i mercati dell’area, con pochissime eccezioni: Italia in flessione del 6%, Germania del 4,6%, Francia del 3,3% e Regno Unito dell’1%; mentre la Spagna risulta ancora in, con un +8,4%.“Le ragioni di questa situazione sono ben note e sono riconducibili essenzialmente all’imposizione da parte dell’Unione Europea di una transizione energetica che prevede l’abbandono dei motori a combustione interna entro il 2035”, afferma il Centro Studi Promotor: “Tra le conseguenze di questa situazione vi è anche il fatto che ilridimensionato di questa fase post-pandemica è sempre più sostenuto essenzialmente dagli acquisti delle aziende che hanno la possibilità di far fronte all’aumento dei prezzi dellescaricando l’onere sui prezzi dei loro prodotti, mentre a fronte di questa situazione appare sempre più difficile il quadro delle persone fisiche che non potendo acquistarenuove dati i forti aumenti dei prezzi sono costrette in misura crescente a tenere in esercizio oltre il ragionevole le loro vecchieo a sostituirle conusate più recenti, ma che, in tempi normali, sarebbero state da tempo già rottamate”.